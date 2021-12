Michaela Onyenwere va participar ahir en el seu primer entrenament amb l’Spar Girona, després d’aterrar dijous passat a terres gironines. L’aler pivot nord-americana està cridada a ser una de les grans sensacions de l’equip d’Alfred Julbe, després de convertir-se en la rockie de l’any als Estats Units. Caldrà veure, però, quan es concreta el seu debut amb el conjunt gironí. En aquest sentit, no es descarta que la seva estrena pugui ser demà mateix contra el Gernika a Fontajau (18 h). El tècnic donarà més pistes en la prèvia del partit. En el cas que ho consideri precipitat, serà a la pista de l’Estudiantes perquè de moment no es pot comptar amb ella davant el Sopron a l’Eurolliga.

La incorporació d’Onyenwere va retardar-se més del compte perquè va patir una lesió al dit, de la qual ja està recuperada, quan va acabar la temporada a la WNBA amb les New York Liberty. Poder disposar de la nord-americana dona aire a l’Uni, que en els darrers dies ha patit les baixes de Júlia Soler, cedida al Cadí, i de Frida Eldebrink, lesionada. A la infermeria també hi ha María Araújo, que es troba en la recta final de la seva recuperació i s’espera que torni en les pròximes setmanes. El partit contra el Gernika serà clau per fer un pas més per lluitar per la Lliga.