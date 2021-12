El primer equip del Sarrià havia de jugar ahir a Ciudad Real en una nova jornada de la Divisió d’Honor Plata, però en vista que el partit es va ajornar per un brot de coronavirus en el conjunt manxec, el club va decidir fer un entrenament especial. De fet, va ser una decisió del tècnic del primer equip, Josep Espar, qui va tenir la iniciativa de fer un entrenament conjunt entre els jugadors de la primera plantilla i els equips de minihandbol, aleví i infantil. I el resultat va ser tot un èxit perquè més de 70 jugadors i jugadores van participar en aquest entrenament, que va acabar amb una xocolatada conjunta. Després, el primer equip també va fer una sessió a portes obertes.

Tot això va servir per unir vincles entre jugadors de la primera plantilla i els jugadors i jugadores de la base. Els integrants de l’equip de Plata van fer diferents treballs amb els més menuts, tant de vídeo com més específic sobre la pista i, per això, els més petits van sortir «molt contents i il·lusionats d’haver compartit moments amb l’equip de Plata», explicava el president Jordi Paretas.

El primer equip de la UES ja fa una setmana que entrena amb normalitat després de detectar-se un positiu en la seva plantilla. De fet, tots els jugadors van participar en l’entrenament d’ahir, menys el que encara està confinat per haver donat positiu. Els de Josep Espar tornaran a la competició el pròxim dissabte a la pista del Sant Quirze després de dues jornades sense competir. Llavors, dimecres 15, el Pavelló de la UES es tornarà a emplenar per viure una altra nit històrica, amb l’arribada del Bidasoa d’Irun, d’ASOBAL, en la segona ronda de la Copa del Rei.