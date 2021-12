El lideratge del Girona B comença a trontollar. Amenaçat per fins a cinc equips es troba un filial blanc-i-vermell que avui si Peralada, Olot, Vilafranca o San Cristóbal guanyen, abandonarà la primera posició i fins i tot podria baixar fins a la quarta plaça. Molt més avall es troba l’Ascó, equip cuer i rival ahir dels gironins, incapaços de superar el conjunt tarragoní. Cap dels joves entrenats per Àxel Vizuete va estar afinat de cara a porteria contra un equip, l’Ascó, que va tenir la mala fortuna de fer-se un gol en pròpia. Quan ja assaboria els tres punts, el Girona B es va quedar amb un pam de nas. Al minut 86, gerra d’aigua freda per quedar-se sense la victòria.

Mermat pel partit de Copa del Rei dels grans i conseqüentment per les absències dels jugadors que els van donar un cop de mà, ahir el filial viatjava fins a l’estadi del cuer, l’Ascó, amb la intenció de dormir com a líder tot esperant l’endemà la relliscada d’algun rival directe. Dawda, Sulei , Monjonell, Sala ni Artero van ser presents en un duel que va brillar per l’absència d’ocasions i dinamisme a la primera meitat. I és que amb comptagotes veuen porteria els de Vizuete. Tant és que ni ahir enfront un equip que ha hagut de recollir la pilota al fons de la xarxa un total de 28 cops en 13 partit va haver-hi sort. Avançar-se, es van avançar. Amb més demèrit del rival que no pas mereixement seu. Roda es va fer un gol en pròpia porta al 72 i Sarda va aigualir la festa al 86 amb l’empat a un. I així, fer perillar el lideratge.