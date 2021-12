Lewis Hamilton (Mercedes) va guanyar la partida a Max Verstappen (Red Bull) en la lluita per la pole position del Gran Premi d’Aràbia Saudita que es disputa al circuit urbà de Jiddah. El britànic, segon del Mundial a vuit punts del neerlandès, sortirà avui des de la primera posició després de ser el més ràpid en la sessió de qualificació d’ahir. El pilot de Mercedes es va beneficiar de l’error del de Red Bull en la seva última volta llançada, i és que Verstappen va topar amb el mur i no va poder completar la volta. Per això, es va haver de conformar amb la tercera posició. Entremig dels dos galls que es disputen el títol hi serà Valtteri Bottas (Mercedes), el fidel escuder de Hamilton que avui podria assaltar la primera posició de la general si guanya i Verstappen acaba tercer.

Tot i així, el neerlandès també té l’oportunitat avui, complicada a no ser que el britànic faci un desastre, de proclamar-se campió. Verstappen ha d’acabar primer i fer la volta ràpida, i Hamilton ser sisè o pitjor perquè el títol no es decideixi a Abu Dhabi el pròxim cap de setmana. Un fet que sembla improbable. Per altra banda, va ser una mala jornada pels pilots espanyols. Fernando Alonso (Alpine) ni Carlos Sainz (Ferrari) van poder classificar-se per la Q3. L’asturià sortirà avui des de la tretzena posició, mentre que el madrileny ho farà des de la quinzena.