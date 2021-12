Saras Jasikevicius sembla haver trobat la solució per a bregar temporalment amb la plaga de lesions que plana sobre la seva plantilla. Amb les baixes de Calathes, Higgins i Abrines, el conjunt blaugrana s’ha vist obligat a sondejar el mercat per a trobar un substitut i és a punt d’anunciar l’arribada d’un jugador amb experiència a l’NBA. L’escollit és Dante Exum, amb qui ja hi ha un acord. L’escorta australià, lliure des del passat mes d’octubre després de finalitzar la seva vinculació amb els Houston Rockets, signarà un contracte de tres mesos amb el conjunt blaugrana. Als seus 26 anys, Exum compta amb una trajectòria de set anys en el campionat nord-americà, on ha disputat 245 partits.

Mentre espera la seva incorporació, el Barça es va veure ahir sorprès al Palau Blaugrana pel Baskonia (78-91) en un mal partit dels de Jasikevicius. En canvi, victòria de la Penya a Badalona davant del Múrcia (83-77).