Amb la segona posició s’haurà de conformar aquesta setmana el Peralada després del tancament d’aquesta jornada. I això, que va estar durant un quart d’hora amb un home més sobre el terreny de joc a causa de les dues grogues que va veure Fontanils, del Vilafranca. Després d’una primera meitat seca de gols, l’atacant Joan Tomàs va donar una alegria als seus amb l’1-0 al minut 52. No obstant això, poc els va durar el somriure als xampanyers, que dos minuts després veien com Escofet feia l’empat en la primera ocasió que van tenir. Josu la va tenir, però la fortuna no va estar del seu costat ja que el seu tir el va escopir el travesser a deu minuts del final.

Si el Peralada volia anar-sen líder al Pont de la Puríssima i amb un somriure d’orella a orella havia de superar el Vilafranca a casa. Coneixedor de la victòria de l’Olot; i, per tant, sabedor que l’únic resultat per arrabassar la primera posició de la Lliga era guanyar el Vilafranca, el Peralada va voler anar per feina. Contra un rival que arribava a l’Alt Empordà amb els mateixos punts i en les mateixes condicions que els homes entrenats per Hèctor Simón, el primer en avisar va ser Josu amb un xut llunyà. Dinàmic i actiu el mig, li va servir una centrada a Casanova, però el davanter no la va saber aprofitar. Pol Gómez tancaria el reguitzell d’ocasions locals a la primera meitat amb un xut potent. Per contra, els visitants només van tenir una i van posar l’ai al cor amb un tir d’Acedo que va tocar el travesser. Emulant la primera meitat, els xampanyers van tenir la primera oportunitat amb cara i ulls mitjançant un servei de cantonada de Joan Tomàs que, a punt, va estar de sorprendre el porter rival. Ambiciós, l’atacant ho va seguir provant i dos minuts més tard va veure porta per obrir el marcador. Un electrònic que es mouria dos minuts després quan Escofet, amb una gran rematada, superava Aroca. Amb el gol, els visitants es van tancar al darrere aguantant les ràfegues ofensives locals. Busquets en va tenir dues abans que Fontanils deixés els seus amb un home menys al rebre dues targetes grogues. Josu va tenir la darrera, però el travesser va escopir el seu tir i així deixar el marcador en empat a un.