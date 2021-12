Ni un quart d’hora ha durat la compareixença de premsa a Munic. Ni un quart d’hora en el qual Xavi ha exposat la seva confiança a superar el Bayern («és un dels millors equips del món», ha dit), convençut com està que el Barça, malgrat venir de la derrota amb el Betis, té prou arguments per colar-se en els vuitens de final de la Champions.

Té dues vies per fer-ho. Si guanya a l’Allianz, les portes del qual es mantindran tancades per la pandèmia, estarà, de nou, entre els millors d’Europa. Si empata o perd i el Benfica firma idèntic resultat a Lisboa contra el Dinamo de Kíev també passarà aquesta frontera tan valuosa en el tema esportiu (no descendir a l’Europa League) com en el tema econòmic.

«La història diu que el Barça mai ha guanyat a Munic, però la història també està per trencar-la», ha proclamat Xavi, confiat que els seus jugadors no afectin el pes psicològic de les dues últimes cites amb el Bayern.

❝Tant jo com l'equip afrontem el partit amb molta il·lusió. Ho donarem tot i competirem al màxim❞



💬 - Xavi - pic.twitter.com/qi0iSzK5nG — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 7 de diciembre de 2021

Del 2-8 de Lisboa l’agost del 2020 al 0-3 encaixat al Camp Nou el setembre del 2021. «¿Un miracle? No sé, depèn de com vagi el partit», ha recalcat el tècnic blaugrana.

«Jo no ho veig tan miracle, el Barça pot guanyar contra qualsevol rival», ha indicat Xavi, reclamant «paciència» per al seu projecte de reconstrucció. «Hi ha feina, molta feina al davant. Això no és d’un dia per a l’altre. S’ha de tenir paciència», ha insistit l’entrenador, segur que Dembélé, com ja va demostrar davant el Benfica i el Betis, pot «ser un jugador importantíssim per si està al cent per cent marcar diferències».

No pensa Xavi en una possible eliminació. Ni tampoc, per tant, a caure a l’Europa League. «No podem tirar cap competició, som el Barça. Tenim una oportunitat molt bona de fer història a Munic. ¿Per què no pensar en la primera victòria del Barça aquí?», s’ha preguntat el tècnic, explicant que una de les claus del partit serà «allunyar» Lewandowski de l’àrea. «Se l’ha d’intentar treure de l’àrea el màxim possible perquè allà és definitiu».

I no para Xavi de repetir als seus jugadors un mateix missatge perquè alliberin la seva ment d’aquest procés destructiu que ha viscut el Barça a Europa. «Els he dit als jugadors que tota la pressió és per a mi», ha recalcat el tècnic.