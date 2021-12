de visita. Flamant campió de les anomenades FIM MiniGP World Sèries, el campionat del món, amb només 11 anys d’edat Izan Rodríguez s’ha convertit en una de les promeses majúscules del motociclisme espanyol. Nascut a Valladolid, forma part de l’equip ETG Racing i ahir es va deixar veure per les instal·lacions de Girona. Avui, torn per viatjar fins a Móra d’Ebre, on s’hi estarà entrenant durant tot el dia.