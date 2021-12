El neerlandès Max Verstappen (Red Bull) sortirà primer aquest migdia (14:00), just per davant del britànic Lewis Hamilton (Mercedes), en el Gran Premi d’Abu Dhabi, l’últim de la temporada i que decidirà el Mundial de F1 més emocionant dels últims anys entre ells -empatats a punts (369,5) però amb avantatge del primer, en comptar un triomf més (9)- en el circuit de Yas Marina, on l’espanyol Carlos Sainz (Ferrari) buscarà el podi des del cinquè lloc.

Verstappen va signar la seva 19 ‘pole’ en F1 en dominar la qualificació, en la qual, en la seva última volta va cobrir els 5.281 metres del circuit en un minut, 22 segons i 109 mil·lèssimes, 371 menys que Hamilton, que sortirà amb pneumàtic mitjà, mentre que el líder del Mundial ho farà amb tou: els compostos que tots dos van usar en la Q2, en la qua l va quedar eliminat l’altre espanyol, Fernando Alonso (Alpine), amb l’onzè temps i en trobar-se massa trànsit en el qual hagués estat el seu intent bo. Des de la segona fila sortiran l’anglès Lando Norris (McLaren) i el mexicà Sergio Pérez (Red Bull), que va ser quart -i deixarà anar amb gomes toves-, a 838 mil·lèsimes del seu company; al qual intentarà ajudar a guanyar el campionat i al costat del qual encara té possibilitats d’anotar-se el Mundial de constructors, en el qual Mercedes -que persegueix un vuitè títol per equips- avantatja a Red Bull en 28 punts (587,5 enfront de 559,5). Sainz, que pot acabar cinquè al Mundial sortirà cinquè, amb toves, des de la segona fila, al costat de Bottas -company d’Hamilton-, que ho farà sisè.