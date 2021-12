Aquest vespre, a les set, comença a disputar-se la segona eliminatòria e la Copa amb els duels entre l’Andorra i el Celta i el San Sebastián de los Reyes i el Fuenlabrada. A les vuit, a banda de l’Osca-Girona, entrarà en joc també l’Espanyol que s’enfronta al Palència Cristo Atlético, de Segona RFEF. El conjunt blanc-i-blau arriba al duel en un bon moment. L'última victòria contra el Llevant a la Lliga ha deixat l'equip a dos punts de la zona europea en la classificació de Primera. De totes maneres, la Copa és una competició que il·lusiona al club i no hi ha excuses per afrontar el torneig del KO. Quant a noms propis, el Palència hauria de marcar en vermell el nom de Loren Morón, autor de tres dianes en el primer partit de la Copa del Rei al camp del Solares càntabre i que es perfila com a titular. Vicente Moreno dona descans a Raúl De Tomás i s’enduu a terres castellanes cinc joves del filial: Joan Garcia, Roger Martínez, Rubén Sánchez, Álvaro García i Max Svensson.