El Linares, equip de 1a RFEF, serà el rival del Barça als setzens de final de la Copa del rei que es jugaran a partit únic el 4, 5 i 6 de gener del 2022. Els blaugranes visitaran l'estadi de Linarejos en aquesta ronda de copa, la primera per l'equip de Xavi, que al ser finalistes de la Supercopa, no havien disputat cap de les rondes prèvies del torneig. Els de Jaén van eliminar a l'Alabès per 2 a 1 a la segona ronda de la Copa.

Per la seva banda, l'Espanyol visitarà l'estadi del Toralín per intentar vèncer la Ponferradina, equip de la Lliga Smartbank i el seu pròxim rival a la competició del KO. Els de Vicente Moreno van vèncer el Palencia Cristo Atlético per 1-2 en un partit van haver de remuntar un gol inicial dels de Castella-Lleó. L’Osasuna visitarà Montilivi als setzens de Copa Un dels encreuaments que més morbo tindrà serà la repetició de l'eliminatòria de l'any passat entre el Reial Madrid i el seu botxí a la competició la temporada passada, l'Alcoyano. El sorteig de la Copa del Rei, celebrat aquest migdia a la Ciutat del Futbol de Las Rozas, a Madrid, ha quedat emparellat de la següent manera: Mancha Real - Athletic Club

Rayo Majalahonda - Atlético de Madrid

Acoyano - Reial Madrid

Linares - Barça

Atlètic Balears - Celta de Vigo

Valladolid - Real Betis

Almería - Elx

Mirandés - Rayo Vallecano

Cartagena - València

Sporting de Gijón - Vila-real

Eibar - Mallorca

Fuenlabrada - Cadis

Leganés - Real Societat

Girona - Osasuna

Saragossa - Sevilla

Ponferradina - Espanyol