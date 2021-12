La Unió Esportiva Costa Brava va fer oficial ahir al migdia el retorn del davanter Nuha Marong, que va defensar l’escut del Llagostera la temporada 2013/2014, convertint-se en el protagonista de l’històric ascens a la Segona Divisió del conjunt blaugrana marcant el gol en el decisiu partit amb el Gimnàstic de Tarragona.

El davanter selvatà, de 28 anys, prové de l’UCAM Múrcia, on aquest curs ha disputat 12 partits oficials i ha vist porteria en dues ocasions, comptant les seves actuacions a Primera RFEF i també a la Copa del Rei. Al llarg de la seva carrera, ha vestit les samarretes del Sant Andreu, Elx Il·licità, Osasuna B, Atlètic Saguntí, Castelló, Atlètic Balears, Racing de Santander i Recreativo Granada. També ha tingut l’oportunitat de ser internacional perquè el 2019 va estrenar-se amb l’absoluta de Gàmbia, el seu país d’origen.

«És com un fill per a mi i tornar-lo a tenir a l’equip és extraordinari. Ens aportarà moltíssim, en l’aspecte ofensiu i també en defensa», va valorar l’entrenador, Oriol Alsina. Sense oportunitats a Múrcia, perquè no entrava en els plans del tècnic Salva Ballesta, aquesta mateixa setmana havia rescindit el contracte que l’unia a l’UCAM.

Aquest no serà l’únic moviment del Costa Brava en aquest mercat d’hivern. A part de lligar les arribades de l’atacant Álex López de Groot i del migcampista xinès Zhang Yuhao, que no es podran inscriure fins el proper mes de gener, el club anunciarà la setmana vinent l’adeu de Jordi Xumetra. El davanter de l’Estartit rescindirà el seu contracte per tornar a l’Olot, on hi ha jugat les últimes temporades.