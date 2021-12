El coronavirus torna amb força a l'Espanyol, un dels clubs més afectats per la pandèmia des de la seva irrupció el març del 2020. Les proves PCR practicades aquest diumenge a la plantilla van mostrar cinc resultats positius entre tots els futbolistes del primer equip i dos més a l'staff. De manera alineada amb LaLiga i seguint tots els protocols sanitaris, aquests integrants de la plantilla han sigut aïllats i es troben bé, segons va informar el club en un comunicat.

Des del començament d'aquesta crisi sanitària i de manera conjunta amb els protocols i normatives de LaLiga i les autoritats sanitàries, «l'RCD Espanyol ha aplicat els més alts estàndards de seguretat i prevenció tant per al seu staff esportiu com per a la resta d'integrants de la plantilla professional de l'entitat, i així continuarem fent-ho conscients de la nostra responsabilitat en la lluita contra la pandèmia», afegeix la nota.

Cita a Mestalla

L'equip periquito va tornar aquest diumenge als entrenaments per preparar el duel contra el València a Mestalla del pròxim divendres 31 de desembre (16.15 hores). Serà el partit que obrirà la jornada 19 de Lliga i l'últim del 2021 per als blanc-i-blaus.