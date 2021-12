El migcampista de l’Osca, Kelechi Nwakali, finalment podrà enfrontar-se al Girona diumenge tot i que ha estat convocat per Nigèria per disputar la Copa d’Àfrica. Nwakali s’incorporarà l’endemà mateix del partit amb la seva selecció per començar a preparar la competició que comença el dia 9 de gener.