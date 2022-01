El davanter Ferran Torres ha explicat que ja està "a punt" perquè la seva lesió al peu dret "està gairebé curada", en la presentació com a nou jugador del Barcelona que s'ha celebrat a la gespa d'un Camp Nou, on s'han congregat milers de persones per veure el futbolista de Foios vestit amb la samarreta blaugrana i presenciar el posterior entrenament de portes obertes.

"Després de Reis ja estaré disponible per donar alegries als 'culers'", ha afegit el Ferran sobre la lesió que va patir en la fase final de la Lliga de les Nacions amb la selecció espanyola i que l'ha tingut apartat dels terrenys de joc des del 10 d'octubre. Torres va signar amb el Barça fins a 2027 després que el club blaugrana acordés pagar al Manchester City 55 milions d'euros més 10 en variables pel seu traspàs. "És un somni, ja sabem quin club que és el Barça i la grandesa que té. Donaré tot el que tinc dins perquè tingui el que es mereix", ha dit el futbolista, que al Barça tindrà una clàusula de rescissió de 1.000 milions d'euros. ❝Me siento muy bien y con confianza. Soy un jugador ambicioso y llegar al Barça es un reto. Aportaré mi granito de arena al equipo❞



🔊 - @FerranTorres20 - pic.twitter.com/Cd8RTkT9EK — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 3 de enero de 2022 Al Manchester City, el Ferran va jugar a les ordres de Pep Guardiola i a la selecció ho fa a les de Luis Enrique, dos extècnics del Barça, cosa que el de Foios considera que el beneficiarà: "Tenir dos entrenadors com ells m'ajuda molt a adaptar-me a l'ADN Barça i estic desitjant jugar a les ordres de Xavi Hernández". Durant la presentació sobre la gespa del Camp Nou prèvia a la roda de premsa, el Ferran en tot moment va estar acompanyat pel president Joan Laporta, que ha explicat que el jugador "va mostrar moltes ganes de venir al Barça, ha estat perseverant". En la compareixença telemàtica, l'exjugador del València i el Manchester City, acompanyat per Laporta i el director de futbol, Mateu Alemany, ha reiterat les seves ganes de jugar al Camp Nou, on espera ser "un jugador important" que aporti "molt a l'equip". Sobre la seva posició en la davantera, ha admès que on se sent més còmode és en l'extrem dret, si bé ha precisat que l'objectiu és "seguir jugant" i aportar el seu "granet de sorra" perquè el Barcelona torni "al lloc que es mereix". "Guardiola és un dels millors del món i m'ha fet jugar en moltes posicions. M'emporto moments molt bons del City, que m'han servit per afrontar aquest repte amb ambició i moltes ganes", ha afegit. 🤹 pic.twitter.com/ZLio1596yo — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 3 de enero de 2022 Torres encara no ha pogut ser inscrit ja que el Barcelona no gaudeix de prou marge salarial. En aquest sentit, Mateu Alemany confia que abans del proper diumenge el club hagi pogut accelerar algunes operacions per complir la normativa de 'fair play' financer de LaLiga. "Sabíem que no teníem marge salarial. Tenim diverses opcions i tenim el convenciment que abans de diumenge podrem inscriure'l", ha resolt.