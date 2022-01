L'entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri, ha assegurat avui als mitjans que el davanter espanyol Álvaro Morata "no se n'anirà" al Barcelona després dels rumors sobre la seva possible marxa a l'equip de Xavi Hernández.

"L'Álvaro és un jugador important i estic content. He parlat amb ell i li he dit que no se'n va, malgrat els rumors, així que es queda amb il·lusió", ha explicat Allegri en la roda de premsa prèvia al partit que disputarà demà el Juventus contra el Nàpols.

Allegri, que ha fet callar així els rumors que portaven dies circulant sobre la possible partida de Morata al Barcelona, ha recordat els 21 gols que va marcar l'atacant madrileny la temporada passada i ha remarcat que "aquest any ha anotat set gols a pilota parada".

El tècnic italià ha sortit en defensa del davanter en assegurar que el problema amb Morata és que la gent el veu "com algú a qui li falta alguna cosa", quan realment és el segon major golejador de l'equip de Torí.

Morata, de 29 anys, ha vestit la samarreta 'bianconera' en dues etapes de la seva carrera esportiva, la primera entre 2014 i 2016, i l'actual, que va començar el 2020, quan el club de Torí el va tornar a incorporar, cedit per l'Atlètic de Madrid, per deu milions d'euros.

L'atacant espanyol ha protagonitzat una gran trajectòria en el Juventus, després de marcar 21 gols en els 44 partits del curs passat i guanyar la Copa Itàlia i la Supercopa italiana.