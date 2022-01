L’Spar Girona va estrenar el 2022 amb una plàcida victòria sobre l’Ensino Lugo (76-56) a Fontajau davant 3.000 espectadors. Les gironines, que van tenir les baixes de Giedre Labuckiene i Iho López a última hora després de l’anunci de dos casos positius de Covid al vestidor, així com de Frida Eldebrik i María Araújo, en la recta final de la recuperació, van resoldre un partit de lliga que els hi va servir per escalfar motors de cara al proper d’Eurolliga (12/01) en què s’enfrontaran al poderós Dynamo Kursk. La francesa Magali Mendy va debutar amb 10 punts, 2 rebots i 2 assistències en el seu retorn al club en un partit en què les d’Alfred Julbe en van fer prou amb un bon parcial de 10-0 en el segon quart per encarrilar el partit.

El primer quart de l’Spar va ser la representació de la tornada a la feina després de vacances de Nadal: les gironines en tenien ganes, però costava arrancar motors. Les d’Alfred Julbe van anar un xic a ralentí amb les idees poc clares de cara a la cistella. El millor dels primers 10 minuts va ser el debut de Magali Mendy, amb 4 punts al primer quart, i l’ampliació del repertori del DJ. Les gallegues, batalladores, van plantar cara i el primer quart va acabar força igualat (16-12). Transicions ràpides i una marxa més en defensa van propiciar l’arribada de cistelles fàcils amb les quals les gironines es van distanciar en el marcador (31-20) als cinc minuts del segon quart. Les jugadores d’Ensino, poc encertades des del tir exterior (3/13) i sense múscul per frenar a les gironines, es van veure abocades a ser una nova víctima de l’Spar, que van marxar al descans amb 17 punts d’avantatge en el marcador (46-29). La cançó de «Waterloo» d’ABBA, va ser l’encertada melodia pel llargmetratge que es va viure a tercer quart. Les gironines van fer la seva feina sense desgastar-se, rebaixant revolucions, probablement per reservar esforços de cara al proper partit d’Eurolliga. Per la seva banda, les gallegues no aconseguien rebaixar el còmode coixí de punts de l’Spar (63-47 al final del tercer quart, tot i haver-se arribat a posar a 12). Amb la victòria pràcticament segellada per part de l’Spar, l’Ensino només va poder deixar passar els minuts i aguantar el ruixat. Per part de les gallegues l’única que va intentar tirar el carro va ser la nord-americana White (17 punts). Això i tot, cal destacar l’actuació col·lectiva de les gironines, que tot i les baixes d’última hora van gestionar bé els minuts. Kennedy Burke va ser la màxima anotadora de l’Spar amb 18 punts i 2 rebots en un partit que va servir d’escalfament per començar aquest 2022 i que l’Uni va acabar enduent-se de 20.