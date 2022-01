El derbi gironí que havien de disputar dissabte que ve el Bisbal Bàsquet i el Quart al Pavelló Vell de la localitat del Baix Empordà ha quedat ajornat per culpa de la Covid-19, segons va informar el Bisbal ahir. En un comunicat, el club empordanès exposava que el motiu de l’endarreriment del derbi gironí de Lliga EBA era «per positius de Covid en ambdós clubs. Els contagiats de l’equip bisbalenc es troben bé i aïllats als seus domicilis». «Els dos equips hem demanat a la Federació de Bàsquet l’ajornament d’aquest partit pels casos positius de Covid que hem tingut durant aquests dies. A nosaltres ens han anunciat els positius jugadors que no havien estat en dinàmica d’entrenaments durant les Festes de Nadal, és a dir, no l’han pogut agafar mentre entrenaven», explicava l’entrenador del Bisbal Bàsquet, Cesc Senpau. Ara els dos equips s’han de posar d’acord per trobar una data i poder disputar un partit que probablement es jugarà entre setmana.