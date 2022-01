La pandèmia de la Covid-19 torna a esquitxar amb força el món de l’esport. Ara li ha tocat el torn a l’Spar Girona, que s’ha vist obligat a ajornar els seus dos pròxims partits després de detectar-se dos positius més en la plantilla. Iho López i Giedre Labuckiene ja no van poder jugar dimarts contra l’Ensino de Lugo i ara l’equip no podrà disputar els dos compromisos més immediats contra l’Araski, en Lliga Femenina, previst per diumenge, ni contra el Dynamo de Kursk, en l’Eurolliga, que s’havia de jugar el pròxim dimecres. D’aquesta manera, la FEB i l’Eurolliga hauran de trobar unes noves dates per la disputa d’aquests enfrontaments.

Un bon mal de cap per les diferents entitats reorganitzar aquest calendari, perquè els partits de l’Uni no són els únics que s’han ajornat en els últims dies. L’allau de casos per coronavirus ha fet que molts d’equips tinguessin positius en les seves plantilles i s’hagin posposat diferents duels. Sense anar més lluny, la passada jornada de la Lliga Femenina, la quinzena, només va tenir dos parits, el de l’Spar Girona contra l’Ensino de Lugo i el del Campus Pormete davant el Saragossa. I en la pròxima jornada, prevista per aquesta cap de setmana, no sembla que la cosa millori massa. L’Spar Gran Canària-Gernika, el Leganés-Saragossa i l’Ensino de Lugo-Bembibre són els únics tres partits de la jornada 16 que, de moment, no s’han vist afectats.

La Lliga Femenina, però no és l’única que ha vist ajornats els seus partits a causa de la pandèmia. El Bàsquet Girona tampoc jugarà aquest diumenge contra el Melilla, per un brot en el conjunt visitant. De fet, de la pròxima jornada de la LEB Or ja hi ha ajornats 4 partits, de la mateixa manera que se’n van posposar cinc en la jornada anterior. El Girona té tres jornades pendents (Oviedo, Lleida i Melilla). Per la seva banda, el Manchester City va detectar 21 positius al club, 14 dels quals són treballadors i 7 són futbolistes. Entre ells, Pep Guardiola, que no hi serà avui en el partit contra el Swindon de la FA Cup.