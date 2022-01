El Barcelona perdrà el central Èric Garcia cinc setmanes per una lesió distal en el bíceps femoral de la cuixa dreta i estarà de baixa aproximadament cinc setmanes, segons va informar el club. El central va haver de ser substituït a la segona part de la trobada davant el Granada per unes molèsties a la zona i les proves realitzades aquest matí han confirmat la lesió. Així, Èric Garcia no tornarà als terrenys de joc fins a mitjans febrer, amb la qual cosa arribarà just per a l'anada dels setzens de final de la Lliga Europa davant el Nàpols, que es disputarà el 17 de febrer al Camp Nou. La baixa de Garcia s’afegeix a la d’Araujo, amb una lesió al canell i deixa Xavi amb només Piqué i Lenglet, a més a més, d’Umtiti, com a centrals purs. Això podria obrir la porta del primer equip al cassanenc Arnau Comas.

La tercera victòria es resisteix El gol dePuertas en el minut 89 pel Granada va frustrar dissabte el tercer triomf consecutiu del Barça, que encara no ha aconseguit encadenar tres alegries seguides aquest curs, una mostra clara de la falta de regularitat que li està passant factura tant a Europa com en la Lliga. Després de vèncer per 0-1 al Mallorca en Lliga en el primer partit de l'any, el Barça va eliminar el dimecres al Linares de la Copa en imposar-se per 1-2. I gràcies a un gol de Luuk de Jong ja acariciava el tercer triomf seguit ahir dissabte quan el Granada va deslligar l'eufòria al Nuevo Los Cármenes en marcar l'1-1. Així, va acabar una ratxa de victòries que havia aconseguit igualar la millor de la temporada per al conjunt blaugrana, ja que el Barça tan sol ha aconseguit encadenar més d'un triomf seguit dues vegades. A l'octubre, després de vèncer per 3-1 en Lliga al València i per 1-0 al Dinamo de Kíev en Lliga de Campions, el Madrid va guanyar 1-2 en el clàssic de Lliga. D'altra banda, el Barça segueix acumulant gols encaixats en l'últim sospir que comporten pèrdua de punts. Va passar a Balaídos amb un gol d’Aspas (3-3); en El Sadar, amb un gol d’Ávila (2-2) i va tornar a succeir davant el Granada amb Puertas. De tota manera, el Barça segueix mostrant brots verds respecte al que es va veure durant l'inici del curs amb Koeman en la banqueta. La idea de joc, basada en el joc de posició característic de l'equip blaugrana, es torna a tenir clara i jugadors joves com Nico o Èric Garcia creixen cada partit. A més, el retorn de Alves, que a Granada es va estrenar en Lliga en la seva segona etapa com a blaugrana, de moment està demostrant ser un gran encert. Seva va ser l'assistència en el gol de Luuk de Jong.