El Peralada ha encaixat la primera derrota de la temporada al Municipal després de perdre contra el Manresa (2-3) un partit que s'havia de disputar poques setmanes enrere però que havia quedat ajornat pels casos de coronavirus del conjunt bagenc.

El marcador era de 0-2 ja en el minut 27 però llavors ha aparegut Alan Baró per retallar distàncies a la sortida d'un servei des de la cantonada. El gol de Javi López als primers compassos de la segona meitat semblava que ho deixaven tot vist per sentència però Josu Currais ha posat una mica d'emoció amb el 2-3, quan encara faltaven més de 20 minuts pel final. El resultat, però, ja no s'ha mogut.

Amb aquest resultat, els d'Hèctor Simon es mantenen amb 29 punts però cauen a la quarta posició i és el propi Manresa el que els supera, sumant-ne 30 i enfilant-se fins al tercer lloc. Aquest diumenge, el Peralada tornarà a jugar a casa i ho farà contra el San Cristóbal.