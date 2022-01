No hi ha hagut sorpreses i tal com dijous havia apuntat la premsa australiana el ministre d’Immigració del país oceànic, Alex Hawke, ha cancel·lat el visat de Novak Djokovic, el número u del tennis mundial, per aportar un capítol més, que tot i que ja sembli definitiu, no serà l’últim en la rocambolesca història de la presència del jugador serbi a Melbourne.

El ministre Hawke, segons les lleis australianes, tenia la potestat personal d’anul·lar el visat de Djokovic. I així ho havien apuntat dijous tots els estaments australians consultats per la premsa local. Qualsevol altra determinació ministerial hauria sigut una enorme sorpresa. De fet, segons apunta el diari de Melbourne ‘The Age’ els advocats de Djokovic ja estan preparant un recurs, que s’espera que es presenti en qualsevol moment perquè es pugui fer judici ràpid que tindria lloc durant aquest cap de setmana. L’Obert d’Austràlia Ara s’espera una resposta per part dels organitzadors de l’Obert d’Austràlia. A Melbourne la tarda està avançada però els lletrats contractats per Djokovic treballen molt de pressa per no demorar la via judicial. Segons aquestes informacions, al marge de la resposta als tribunals, el Govern d’Austràlia vol convèncer Djokovic perquè, en qualsevol cas, una vegada es tanqui el tema, abandoni el país en el primer vol per evitar que torni a ser conduït a l’hotel convertit en centre de retenció per a persones que esperen ser deportades del país. Si no apel·la per la via ràpida, a més, Djokovic hauria de deixar Austràlia en les pròximes hores amb la prohibició de tornar al país en els pròxims tres anys.