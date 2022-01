L’arribada per sorpresa aquest dimarts de l’aler argentí Máximo Fjellerup havia de comportar una baixa federativa i, tot i que el Bàsquet Girona encara no ha confirmat el damnificat, aquest és Robert Cosialls. Ahir a la plana de la FEB ja hi figurava l’exjugador del Palma inscrit correctament i, en canvi, n’havia desaparegut un Cosialls que era el jugador que més temporades duia al club de l’actual plantilla. Hi va arribar l’estiu de 2018 per jugar a LEB Plata procedent del Sant Cugat de Copa Catalunya. Fjellerup, per tant, podrà debutar contra l’Estudiantes diumenge, mentre Cosialls negocia la rescissió.