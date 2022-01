L’Spar Girona hauria d’haver jugat aquest dimecres un transcendental partit de l’Eurolliga contra el Dinamo de Kursk a Fontajau. Els dos equips hi arribaven empatats amb sis triomfs i quatre derrotes, i arribats a l’onzena jornada, una victòria més gairebé podria ser equivalent al bitller per als quarts de final. Però amb la pandèmia de la Covid-19 desbocada, no hi va haver partit. Al vestidor de l’Uni s’hi havien detectat quatre casos i la cita es va ajornar, igual com s’havia fet amb el partit contra l’Araski del cap de setmana anterior. La visita de l’equip rus, però, ja té nova data: serà el proper dissabte 29 de gener a les 17h, un fet que obligarà al club gironí a ajornar el partit de Lliga Femenina contra el Campus Promete programat per l’endemà diumenge.

Mica en mica l’Spar torna a recuperar la rutina. L’últim partit que ha disputat l’equip d’Alfred Julbe va ser el 4 de gener, a casa, contra l’Ensino Lugo. Aquell dia, amb dos positius detectats, ja hi van faltar Iho López i Labuckiene, i poc després es van afegir a la llista dues jugadores més. Amb quatre casos, va arribar la suspensió dels partits amb Araski i Dinamo i el vestidor va quedar en quarentena. Dimecres progressivament l’equip va començar a recuperar l’activitat esportiva, i ahir també va seguir preparant el partit del retorn, diumenge a la tarda, a València (16h). Encara no hi són totes les jugadores, a l’espera que les que patien el virus l’acabin de superar. Amb el contratemps provocat per la pandèmia, el calendari encara es comprimeix més per a l’equip gironí. El tret de sortida serà diumenge a València i, a partir d’allà, un no parar. Dimecres que ve tocarà jugar a la pista del Galatasaray (18h), i el dissabte 22 es viatjarà a Bembibre (18.15h). També hi haurà doble partit l’altre setmana, ració doble d’Eurolliga, amb Landes i Kurks a casa el dimecres 26 (20.15h) i el dissabte 29 (17h). El dimarts 1 de febrer l’Spar posarà punt i final a la fase de grups de la màxima competició continental a la pista de l’Arka Gdynia. Amb un balanç de 6/4, un o dos triomfs més haurien de ser suficients per accedir de nou als quarts de final. De moment els partits que encara no s’han reprogramatsón els de Lliga Femenina. Queda pendent la visita de l’Araski a Fontajau, i també s’haurà de buscar ova data per la del Campus Promete, prevista pel mateix cap de setmana on la FIBA ha resituat el duel amb el Kursk.