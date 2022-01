Dani Oliveras va ser rebut amb tots els honors pels seus veïns de Vilablareix. Més d’una cinquantena de persones es van acostar a la localitat gironina per felicitar l’esportista per la seva meritòria quarta posició en la categoria de cotxes del Dakar 2022, el ral·li de raids més exigent i conegut. Oliveras exercia de copilot d’Orlando Terranova, que conduïa un BRX Hunter T1+. La rebuda va haver de ser a l’exterior, ja que la situació actual de Covid no permetia un acte oficial.

Oliveras va ser sorprès pels seus veïns només arribar a Vilablareix, on tot i el fred, va rebre el caliu enmig de crits de celebració per la fita assolida.

El pilot es va mostrar agraït per l’acolliment i molt satisfet per la quarta posició obtinguda: «Era un mica l’objectiu que anàvem a intentar aconseguir, però era molt difícil perquè hi havia una quinzena de cotxes molt competitius. Hem anat de menys a més i hem pogut demostrar que som ràpids. Hem fet un gran paper».

Aquesta edició, més enllà del resultat, ha estat especial per Oliveras, ja que l’any passat va donar positiu en uns testos covid previs a la competició. Un contratemps d’última hora que no li va permetre competir com a copilot, en aquella ocasió, de Nani Roma: «Va ser un malson no poder estar allà, però agraeixo a l’equip que m’hagi fet confiança aquest any per poder-hi ser amb l’Orlando».

Tot i acabar d’aterrar, Dani Oliveras ja es fixa els primers objectius pel futur immediat: «Espero poder continuar amb ProDrive i l’Orlando Terranova. Encara és aviat per detallar el calendari, però possiblement fem alguna carrera del mundial de raids”.