Partit d’alt nivell el que tindrà avui l’Spar Girona a la Fonteta de Sant Lluís davant el València Basket (16h, Teledeporte). Unenfrontament, davant el tercer classificat de la Lliga Femenina -amb les mateixes victòries que les gironines i un partit menys disputat-, que «no arriba en el millor moment», com afirmava Alfred Julbe. La pandèmia ha colpejat l’equip fins al punt que fins divendres no va poder fer un «entrenament col·lectiu». Però no hi ha excusa, perquè tal com també va dir el tècnic badaloní les valencianes «també surten d’un brot». L’Uni fa deu dies que no competeix, des del triomf a casa contra l’Ensino, mentre que el València va tornar a la competició dijous a l’Euro Cup -perdent a la pista de l’Orman (68-66)- després de no jugar des del passat 28 de desembre.

Un rival incòmode com el València, que ja va guanyar a Fontajau en la primera volta (58-72), posarà a prova l’Uni. «Hem de lluitar fort per les opcions de l’equip per estar sòlids en la competició», sentenciava, Julbe.