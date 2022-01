L'Spar Girona ha sumat una victòria agònica a la pista del València Basket (55-61). Els dos equips arribaven empatats a 12 victòries en la classificació -les valencianes amb un partit menys- i la bona defensa de les gironines, sobretot en la primera meitat, ha estat clau per sumar el triomf en una pista complicada. I tot, en el retorn de María Araújo 295 més tard de lesionar-se. La gallega ha jugat cinc minuts entre el primer i segon quart i ha anotat 3 punts.

Podia fer pensar que el conjunt dirigit per Alfred Julbe podia capgirar l'average particular amb les valencianes -que van guanyar 58-72 a Fontajau- quan l'equip guanyava per 10 punts en determinats moments del segon període (14-24) o quan s'havien jugat set minuts del tercer quart (33-43). Però al final, l'equip entrenat per Rubén Burgos, comandat per Cristina Ouviña amb 22 punts, ha reaccionat, i ha fet que el partit es decidís en les acaballes.

El València s'ha posat per davant amb el 53-52 quan faltaven dos minuts i mig pel final. L'Uni ha reaccionat amb un 2+1 de Gardner (53-55), que ha estat igualat per Gulich (55-55). Tot i així, les gironines han defensat millor en els últims instants i Gardner i Burke han acabat decidint des de la línia de tirs lliures (55-61).