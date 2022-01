El Garatge Plana Girona CH continua sense poder trencar la mala ratxa en la qual està immers. Els homes de Ramon Benito i Marc Comalat van encaixar la cinquena derrota consecutiva a la pista del Recam Làser Caldes per 4-1.

Els gironins van anar tot el partit a remolc d’ençà que al minut 7 Gurri va avançar els locals. Abans de la mitja part, els vallesans van ampliar la distància al marcador amb un gol de Roger Acsensi.

A la represa, Rodriguez va eixamplar encara més les distàncies marcant el tercer gol pel Caldes al minut 32.

La sentència dels locals no va arribar fins al tram final de partit. Faltaven tres minuts per acabar el partit, quan Gurri va anotar el quart gol, el segon en el seu compte personal.

Els gironins no van abaixar els braços i van fer el gol de l’honor. Pelicano va marcar quan quedaven cinquanta-tres segons d’enfrontament.

La derrota deixa el Girona en posicions de play-out a OK Lliga Plata. Els gironins tenen vuit punts, a cinc de la salvació que marca el Voltregà amb tretze punts després de 14 de jornades.

Qui continuarà una setmana més en posicions de descens directe a OK Lliga Plata és l’altre conjunt gironí a la categoria, el Corredor Mató CH Palafrugell. Els empordanesos no van disputar el partit de la jornada contra el Noia Freixenet per motius sanitaris relacionats amb la Covid-19.

Els homes de Xavier Garcia Balda tenen dos partits menys que alguns dels seus competidors, per tant, en cas d’aconseguir dues victòries, podria deixar la cua de la classificació.