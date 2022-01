El Reial Madrid proclamar-se ahir campió de la Supercopa d’Espanya després de vèncer per 0-2 al campió de l’anterior edició, l’Athletic, amb gols de Luka Modric i Karim Benzema -de penal- i amb una altra pena màxima que va aturar Courtois, al King Fahd International Stadium de Riad (capital de l’Aràbia Saudita); i va aconseguir el seu primer títol al cap d’un any i mig sense aixecar-ne cap després de la Lliga de la temporada 2019-2020.

Els de Carlo Ancelotti, sense oferir la seva millor versió, van tornar a demostrar que són un equip molt sòlid i no van necessitar assetjar la porteria d’Unai Simón perquè el partit caigués del seu costat sense passar dificultats. Per part seva, els de Marcelino Toral, que van estar lluny del seu millor nivell, van perdre la seva tercera final de les quatre que han disputat en l’últim any.

El bloc de l’Athletic, com era d’esperar, va dificultar molt les transicions del Madrid que tant de mal van fer al Barça en semifinals i va tallar a Vinícius Júnior. Així, el perill en els contraatacs va ser sobretot de l’equip de Marcelino, que en el minut 10 va reclamar un penal per mà de David Alaba que l’àrbitre César Soto Grau va considerar com a involuntària. L’equip basc estava ben plantat al camp, sense mostrar fissures. A causa d’això, el Madrid va haver de provar fortuna des de la frontal de l’àrea. En el minut 17, Benzema ho va intentar amb l’interior del seu peu dret i va obligar a estirar-se a Unai Simón per a manar l’ocasió de gol a córner.

El partit avançava de la manera que li convenia a l’Athletic, sense que succeïssin coses importants, sense que patís massa per mantenir la porteria a zero. Però el Madrid necessita molt poc per a ser letal. En el minut 38, Rodrygo li va donar una passada enrere a Modric perquè el croat, des de la frontal, batés a Unai Simón amb un tret ajustat al pal esquerre. A la represa, un tret de Benzema va impactar al braç dret de Yeray, i aquesta vegada sí, després de revisar el VAR, el col·legiat va xiular penal. El mateix davanter francès va ser l’encarregat de transformar-lo en gol en el minut 52 amb un tret fort i col·locat a la dreta de Unai Simón, que li va endevinar el costat, per a posar el 0-2 en el marcador. Mentre que al 86, va ser el torn per als bascos des dels onze metres. L’àrbitre va decretar penal i va expulsar Militao. Courtois, però, va aturar el xut de Raúl García per sentenciar la victòria dels blancs.