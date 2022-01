Al Peralada se li continua resistint aquell triomf que li permetria reenganxar-se a les posicions capdavanteres de la classificació. Amb l’empat d’ahir (1-1) enfront el San Cristóbal en un duel on Casanova va empatar el marcador i Josu va ser expulsat amb vermella directa quan faltaven deu minuts pel final, els homes d’Hèctor Simón encadenen quatre jornades sense conèixer la victòria; i el que és pitjor: es queden a set punts del lideratge ocupat per l’Olot.

Plegat de baixes va arribar ahir el Peralada a un partit que era d’urgència treure’n els tres punts per trencar una mala dinàmica de tres jornades sense guanyar. Ja, des de bon inici, sortir victoriós s’esdevenia una tasca complicada d’aconseguir. Hèctor Simón va haver de fer mans i mànigues per establir un onze competitiu degut a les múltiples baixes amb les quals comptava. De fet, fins i tot, Juvi, el nou flamant fitxatge procedent del Costa Brava, va sortir de titular per aportar el seu granet de sorra. Al Peralada li va costar molt entrar al partit. Durant els primers quaranta-cinc minuts, el comptador d’ocasions de gol era buit, mentre que el San Cristóbal va avisar al minut onze a través d’una contra capitanejada per Tom que va finalitzar amb un xut massa creuat. A la segona ocasió que van tenir els barcelonins, que dominaven la primera meitat, van poder avançar-se en el marcador a la sortida d’un servei de cantonada. Max Llovera va rematar la pilota amb el cap d’una manera que David Aroca no va poder fer res per evitar el 0-1 en el marcador. A la represa, i amb la bateria de canvis, el Peralada va millorar en tasques ofensives fins al punt que Casanova va fer el gol de l’empat aprofitant una jugada enrevessada iniciada pel veloç extrem Youssef. El pitxitxi va aprofitar un rebuig entre un defensa i el porter rival per posar l’1-1 final d’un partit on el Peralada jugaria deu minuts amb un home menys degut a l’expulsió del capità Josu per vermella directa. Amb això, els locals sumen quatre jornades sense guanyar i es despengen de la lluita pel lideratge.