Un gol de Frenkie de Jong a les acaballes va rescatar el Barcelona a Vitòria contra un Alabès que li va complicar la vida, en un partit que es va obrir a la segona meitat, quan van arribar les ocasions per a un i altre equip. Amb aquesta victòria, l’equip blaugrana se situa a només un punt de la Lliga de Campions.

Empès per les urgències, el Barça va començar complint el guió previst. Va portar la batuta i les primeres arribades a l’àrea del rival eren seves, tot i que no patia l’Alabès. Luuk de Jong, als 13 minuts, va protagonitzar el primer avís amb cara i ull. Rematada després de la passada de Pedri que el neerlandès no va poder dirigir a porteria amb encert. Els de casa cada cop pressionaven més amunt la sortida de la pilota blaugrana, molt insistent en el joc per les bandes.

Anaven passant els minuts, el joc era poc vistós i les oportunitats, escasses. Poc arribava el Barça i menys encara ho feia l’Alabès. Quan la primera meitat enfilava cap al seu final, una cavalcada de Luis Rioja va acabar amb la pilota als peus del migcampista de Sant Martí Vell Pere Pons, que no va ser capaç de connectar un bon xut, sense massa problemes per a Ter Stegen.

La cosa s’anima

Conscient que necessitava reaccionar i fer alguna cosa per intentar guanyar el partit, el Barça va tornar dels vestidors amb més empenta i es va aproximar amb força més perill a la porteria defensada per Pacheco en els segons 45 minuts. Això sí, arribava més tot i que tampoc acabava de concretar cap ocasió amb cara i ulls. En canvi, sí que hi tornava Pere Pons, tot i que el seu xut, d’esquenes a Ter Stegen, es va acabar passejant sense trobar cap rematador ni inquietar a ningú.

El partit es va obrir més i els dos equips van arribar amb facilitat fins a l’àrea contrària, però novament va ser la pilota aturada el recurs que li va donar millors resultats al Barça. Al minut 63 va arribar l’ocasió més clara en una jugada d’estratègia que no va poder rematar al fons de la xarxa Luuk de Jong. L’atacant es trobava en boca de gol, però va topar amb l’excel·lent resposta de Fernando Pacheco, que va evitar que el primer gol del partit pugés al marcador.

L’equip de Xavi Hernández va canviar el xip respecte al primer temps i va afinar el seu atac a la recerca de la victòria amb un joc més ofensiu, però l’Alabès no es va acovardir i va rondar el territori de Ter Stegen, fins al punt de demanar penal després d’una caiguda de Tomás Pina al minut 74.

Jason Remeseiro, molt actiu durant tot el duel per la banda dreta, va trobar Joselu en una de les seves internades, però el gallec no va trobar porta en una gran rematada de cap, que va marxar desviada quan Mendizorrotza ja cantava el gol.

I quan semblava que el duel acabaria amb empat va aparèixer Frenkie de Jong per rescatar tres punts d’or per al Barcelona. Al minut 87, el neerlandès només va haver d’empènyer la pilota després d’una cessió de Ferrán Torres, que va desmarcar-se dins de l’àrea per rebre una passada de Jordi Alba i cedir el gol al seu company.