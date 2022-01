El president de la FIFA, Gianni Infantino, ha tornat a defensar idea de convocar el Mundial de futbol cada dos anys en lloc de cada quatre, davant la qual s'han mostrat crítics la UEFA i la Conmebol. El directiu ha afirmat que cal donar oportunitats a altres continents davant altres països que "ho tenen tot" i ha recalcat que veu fonamental la necessitat de "incloure a tothom", especialment a Àfrica.

"Hem de trobar maneres d'incloure el món sencer per donar esperança als africans perquè no necessitin creuar el Mediterrani per a potser poder tenir una vida millor aquí i molt probablement morir al mar", ha subratllat en unes inqualificables declaracions, per a després afegir que, amb aquesta competició bianual se'ls donarien "oportunitats i dignitat".

"Veiem que el futbol es desenvolupa en una direcció en la qual alguns ho tenen tot i la majoria no té res. A Europa, la Copa del Món es duu a terme dues vegades per setmana perquè els millors jugadors del món juguen allà", va advertir Infantino aquest dimecres davant el Consell d'Europa a Estrasburg (França), on es debatia l'informe de l'organisme europeu 'Administració del futbol: economia i valors'.

El dirigent ha remarcat que fins i tot dins del Vell Continent existeixen ja grans disparitats entre les mateixes lligues nacionals, amb algunes quedant-se amb els millors jugadors, i molts clubs sense poder jugar la Lliga de Campions.

D'altra banda, Infantino ha fet costat també a Qatar com a organitzadora del Mundial de finals d'any davant les crítiques per la seva falta de respecte als drets humans. "A Europa van fer falta segles i segles pel canvi. Hi ha molt per fer, molt per canviar. Hem de mantenir la pressió, però també reconèixer que hi ha hagut canvis", ha sentenciat.