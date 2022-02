A la Unió Esportiva Sarrià se li acumulen les urgències i la feina. El calendari s’apreta, com a conseqüències dels efectes de la pandèmia, i l’equip de Josep Espar inaugura avui una setmana farcida de compromisos, amb fins a tres partits, dos d’ells ajornats setmanes enrere per culpa del virus: Màlaga (avui), Alacant (diumenge) i Eivissa (dimecres vinent). Aquesta nit (21h) torn per rebre a casa i sense públic a les graderies a un Màlaga que, amb 15 punts, marca la frontera amb la fase d‘ascens i que ve d’enllaçar dues victòries. El Sarrià, penúltim amb només 4 punts, no guanya des del passat 11 de desembre.