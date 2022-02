Aquest dissabte al vespre, a partir de dos quarts de nou, el Pavelló de Palau de Girona havia de ser l’escenari del partit entre el Garatge Plana Girona i el Noia Freixenet, corresponent a la dissetena jornada de l’OK Lliga, competició que mica en mica s’acosta cap al seu desenllaç. Tot i això, el matx haurà de buscar una nova data per disputar-se perquè ha quedat ajornat per culpa de la pandèmia. El coronavirus ha entrat al vestidor blanc-i-vermell i el club, amb consonància amb la federació, ha mogut fitxa per mirar de jugar un altre dia. Un parèntesi que arriba tot just pocs dies després de la valuosa victòria a la pista de l’Alcobendas (0-2). Resultat que va servir per trencar una ratxa nefasta de resultats i que reactiva les opcions de permanència.