Diumenge promet. Montilivi fa bullir l’olla amb el derbi de Tercera RFEF entre el Girona B i l’Olot (12.30 h). L’estadi obrirà les portes al seu filial per al partit contra el líder, que serà «especial» per a totes les parts. I és que cap dels dos conjunts pot fallar si vol aspirar a l’ascens directe. Els d’Axel Vizuete potser no tenen aquesta pressió perquè la seva prioritat és la «formació dels jugadors per arribar al primer equip», però es troben a tres punts dels garrotxins i, ja que hi són, no renuncien a res. Sí que estan obligats a guanyar els d’Albert Carbó, tenint en compte que tot darrere el Manresa els trepitja els talons amb un punt menys així com els blanc-i-vermells.

«Tenim ganes que arribi diumenge. Serà un partit atractiu i maco de jugar en un escenari immillorable, especial i amb la nostra afició. Estem en una zona privilegiada, tenim tranquil·litat i donem la màxima prioritat a estar a punt per ajudar el primer equip, tot i que estem preparant-nos a consciència per disputar els tres punts. Esperem donar la nostra millor versió perquè l’Olot té la necessitat que no se li escapi la victòria», explica Vizuete. La mateixa línia segueix Carbó, conscient que serà una oportunitat única per refermar el lideratge: «Serà un molt bon partit entre dos equips que demostren que volen ser campions. L’afrontem amb les màximes garanties per sumar els tres punts en joc contra un equip, el Girona B, que és molt regular».

El fet que el partit sigui a Montilivi fa que els tècnics hagin de rebaixar els ànims perquè ningú es despisti. «Intentem mantenir l’estabilitat emocional per arribar amb un estat òptim al partit, però sí que es perceben les ganes de voler fer les coses bé per ser-hi», comenta Vizuete. Mentre que Carbó considera que «l’escenari és immillorable, de Primera Divisió, i interiorment potser serà més especial per als jugadors amb passat al Girona, però l’equip està tranquil».

La primera volta va acabar amb un empat a zero al Municipal d’Olot «en un grandíssim partit per les dues parts». «Seguint la tònica de tota la temporada, ens va costar trobar el gol. Però no em preocupa perquè l’equip genera moltíssim. Sempre tenim l’esperança i les expectatives que el jugador doni amb la tecla per materialitzar-les totes. Hi ha predisposició, només hem d’alliberar-nos de cara a porteria», diu Vizuete. «A tots els partits amb el Girona B hi ha hagut poques ocasions i control per les dues parts. Tindrem les nostres armes», assegura Carbó.

Jugar a Montilivi és el somni de tot futbolista del Girona. També dels entrenadors, que piquen pedra a la base emmirallant-se amb el primer equip. «Per mi seria una autèntica il·lusió seure a la banqueta de Montilivi en un futur. Seria un somni i és el que tenim tots els de la base. Aquest serà el meu tercer partit a l’estadi (amb el filial) i sempre genera alguna cosa diferent entre nosaltres per l’escenari que és. Però estem focalitzats en el dia a dia. El primer equip està en molt bones mans amb Míchel i tant de bo hi sigui molt temps perquè significaria que les coses van bé», apunta Vizuete.