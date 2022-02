El Bàsquet Girona ha demostrat les dues cares de la moneda aquesta temporada. Bons minuts de joc, coincidint amb l’arribada de Marc Gasol, que s’han combinat amb altres estones d’imprecisions i incerteses sobre la pista. Prova d’això és el partit de l’altre dia a la pista del Prat (85-89), on els de Jordi Sargatal, sense Gasol lesionat, van arribar a dominar de 22 punts, però van haver de patir al final per aconseguir la victòria. El tècnic del conjunt gironí n’és «conscient» de tot això. Sap que «tenim moments d’estar sòlids i consistents, i d’altres d’inconsistència i errors que permetin cistelles molt fàcils als rivals». «Ho estem treballant per fer una passa endavant i trobar aquesta regularitat», també explica Sargatal. I la primera prova per posar en pràctica tot això és aquesta tarda, a Fontajau, davant el Tau Castelló (18h.).

Els gironins, encara sense el lesionat Marc Gasol, necessiten torbar aquesta regularitat que els porti a sumar victòries. I és que l’equip, ara mateix, està al límit de la zona del descens. El marca el Juaristi, amb 6 victòries i 10 derrotes, el mateix balanç que el Bàsquet Girona, que ara mateix seria el primer equip que se salvaria. Per això, el partit d’avui davant el Tau Castelló és de vital importància. Davis Rozitis tornarà en el pavelló que el va veure fer actuacions discretes la temporada passada. En canvi, amb els valencians «ha tingut actuacions destacades i està més còmode». Però el pivot letó no és l’única arma d’un equip «molt sòlid i molt experimentat» i que basa el seu joc amb una alta intensitat al darrere», amb jugadors com Joan Faner o Jorge Bilbao. A part de ser intensos en defensa, també «són capaços de fer un bon joc en atac», amb Alvarado o Stutz, i de trobar bons llançaments des de l’exterior. «El que els fa perillosos de veritat és el joc directe i les situacions de pal baix», afirmava Sagatal. «És un equip que en els primers segons de possessió els agrada generar avantatge i ho haurem de fer molt bé», sentenciava.