El Figueres va sumar un punt en el seu duel a Vilatenim contra el Vilafranca. I encara gràcies. En tot moment, es va veure un conjunt local superat per un equip que, si no hagués sigut pels pals i Jaime, hauria sortit victoriós de l’enfrontament. Escasses, per no dir cap, van ser les ocasions dels homes de Moisés Hurtado, que amb aquest empat encadenen la tercera jornada sense guanyar. I el que és més preocupant: continuaran una setmana més a les posicions perilloses de la classificació amb 21 punts.

El futbol són dinàmiques: n’hi ha de bones que et permeten somiar amb grans coses i, així, poder gaudir de la temporada. I, per contra, n’hi ha de dolentes que fa que els dies passin amb més pena que glòria. Ara mateix, el Figueres no travessa un bon moment pel que fa a joc i resultats. Cinquè per la cua (tretzens), ahir va sumar el punt número 21 de la temporada. Un punt que podria haver quedat a zero si ahir a Vilatenim, el Vilafranca hagués estat més encertat de cara a porteria. Probablement, i a causa que els del Penedès no estan tampoc en un gran moment de forma, el duel va començar d’allò més igualat, amb por a no errar i sense gaires ocasions. De fet, la primera meitat no va brillar pel bon joc, sinó per l’escassa quantitat d’arribades a ambdues porteries.

La represa va ser tot el contrari. El Vilafranca va ser un vendaval ofensiu que no va trobar porteria per ben poc. La primera la van tenir al 55 amb un xut d’Escofet massa creuat; la rèplica, i única del Figueres en tot el partit, va ser amb un cop de Zaka que va sortir fora. A partir d’aquí, els visitants van tenir el gol a tocar en fins a tres ocasions clares. A la primera el Figueres es va salvar gràcies al pal. A la segona el tir de Collado va sortir fregant el pal d’un Jaime que, a la tercera, va reaccionar de meravella per no permetre que el marcador es trenqués. Fins i tot, els visitants van avisar per darrer cop, però la pilota es va estavellar contra el travesser. Per ben poc que el Figueres no suma un punt ahir a Vilatenim. Un punt insuficient que fa que en sumin 21 i es mantinguin en la zona perillosa de la classificació de la Lliga.