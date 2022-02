La cinquena ha sigut la bona per a la catalana Queralt Castellet qui, amb 32 anys i sent la més veterana de totes les participants, feia història la matinada d’ahir tot capturant la medalla de plata en el migtub de surf de neu en els Jocs Olímpics d’Hivern de Pequín. La prova, disputada a Zhangjiakou, la va guanyar la nord-americana Chloe Kim, encarregada de revalidar el títol aconseguit ara fa quatre anys. Allà mateix on Castellet s’havia hagut de conformar amb un diploma, sent setena.

La vallesana, plata mundial a Kreischberg (Àustria) el 2015, i que en els últims mundials a Aspen de fa un any va ser bronze, tancava ahir la seva cinquena participació olímpica. Li servia, per fi, per atrapar el seu primer metall i alhora el primer també de la delegació espanyola, que al llarg de tota la seva història només n’ha pogut aconseguir cinc. Amb sis victòries i onze podis més a la Copa del Món, i també un or i dues plates als X-Games, Queralt Casteller, tot un exemple de resiliència, va ser persistent i va tancar la final en segona posició. És la primera medalla catalana en uns Jocs d’Hivern.

Ho va aconseguir en el migtub, disciplina del surf de neu en la qual els jutges valoren la dificultat, l’alçada, l’amplitud i la originalitat dels trucs executats, en una pista en forma de mig cilindre. Després d’una primera ronda que va tancar en setena posició i lluny d’on volia ser, va explotar a la segona i va elevar fins els 90,25 els seus punts. D’aquesta manera, va millorar cinc llocs i la plata ja no se li va escapar, en una prova que es decideix amb la millor puntuació després de tres exercicis. «Estic emocionada, molt feliç. Ha sigut increïble. He començat una mica malament i llavors és quan han aparegut els nervis, però he sigut capaç a la segona ronda de fer el que havia volgut fer. Havia estat treballant durant molt de temps per això, molts anys. Estic molt feliç», declarava l’esportista de Sabadell, que no va parar de rebre felicitacions. A més a més, va obrir la porta a una nova cita olímpica, la que seria la seva cinquena: «El somni no s’acaba aquí a Pequín, sinó que serà en els propers Jocs».