Ha tornat el públic al Pavelló de la UES i ho ha fet veient com el seu equip, el Sarrià, plantava cara a tot un Barça B fins, pràcticament, el final del partit (26-32). Quan faltaven sis minuts pel final anotava Josep Ballester el 25-26 i es preveia un final ajustat, però ha estat a partir d'aquí que el filial blaugrana ha pujat unes marxes i ha fet un parcial de 0-6 (25-32), que ha acabat amb totes les esperances gironines.

Davant un filial blaugrana tan poderós, el Sarrià ha jugat les seves cartes, i a punt ha estat de sortir-li bé. De mica en mica, el conjunt dirigit per Josep Espar va guanyant experiència amb els jugadors joves, i els veterans han donat una passa endavant. I això s'ha vist aquesta tarda al Pavelló de la UES. Els locals han arribat a dominar 15-14 quan faltava poc pel descans, tot i que els visitants, amb un parcial de 0-3, han marxat per davant al final dels 30 primers minuts (15-17).

La segona meitat, també ha estat molt igualada, amb el Sarrià plantant cara en tot moment, però no s'ha arribat a posar mai per davant. Al final, però, l'energia s'ha acabat per uns taurons blaus que han fet un gran partit fins al minut 52 (25-26). Després, el Barça B ha posat la directa i no ha donat cap opció (26-32).