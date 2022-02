No era cap secret que ahir l’Uni no tindria cap problema per superar la pitjor defensa de la Lliga. I menys tenint en compte que Alfred Julbe podia disposar per primer cop de tota la plantilla. No en va tenir ni per començar l’Uni amb un Leganés trinxat ja abans de començar el partit. Com si es tractés d’una piconadora, les gironines no van aixecar mai el peu de l’accelerador i van anar martiritzant el rival fins a arrodonir una aclaparadora victòria amb el 59-100 final. De fet, era tanta la superioritat que arribar als cent punts va ser l’únic al·licient pràcticament de tota la segona part. Julbe va aprofitar l’escenari per repartir minuts i així, Eldebrink va reaparèixer dos mesos després de la lesió. L’única nota negativa va ser la regirada de turmell de Burke, que no va jugar a la segona part. Gardner (16) i Onynwere (15) van ser les màximes anotadores. Amb el partit de diumenge contra La Seu suspès, l’Uni no tornarà a jugar fins dimecres contra el Landes, en un matx en què es pot decidir la continuïtat a l’Eurolliga. Això sí, abans caldrà que l’Schio no guanyi demà a la pista del Fenerbahce.

Un triple de Drammeh en la primera possessió va deixar ben clar que l’Uni no faria cap concessió. La sortida va ser fulgurant. Per si no ho estaven prou, l’Uni va intimidar les madrilenyes amb un 0-8 inicial que deixava ben clares les intencions. Havien vingut a guanyar, competir i també trobar sensacions després de l’aturada. A fe que ho va fer. La resistència d’un Leganés en depressió (7 derrotes consecutives) i que havia perdut la seva millor jugadora Okonkwo, no va existir. Pletòric des del salt inicial, l’Spar va passar com una piconadora pel Pavelló Europa en una primera part de dibuixos animats. Quan no era Drammeh, era Burke i si no, Gardner, Onyenwere o Resingerova mentre Palau es divertia i Julbe feia reaparèixer Eldebrink, dos mesos després de lesionar-se. S’arribava 13-32 al final del primer quart. L’Uni es passejava. Sabia que aquest escenari es produiria i les gironines, tot i la superioritat, van voler jugar al màxim nivell. La defensa va ser altíssima, amb Dramme i Mendy forçant errades a dojo. Les gironines tancaven la primera part amb un +26 gràcies a un triple de Flores (31-57) però amb l’única nota negativa del partit: Burke es va regirar el turmell esquerre i no va poder tornar a jugar. Després de tantes penúries durant la temporada, Julbe beneïa veure tantes jugadores a la banqueta i ho va aprofitar per dosificar-les. Amb més de 20 punts en cada quart, en el darrer, les gironines semblaven afluixar una mica el pistó. L’al·licient d’arribar al centenar de punts, tanmateix, va fer que ràpidament s’hi tornessin a posar per completar un partit perfecte. Dos tirs lliures finals de Gardner van arrodonir el marcador.