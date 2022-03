La FIBA ha comunicat aquesta tarda que tots els equips russos no participaran més a les competicions europees com a conseqüència del conflicte bèl·lic a Ucraïna. Aquesta decisió afecta l'Eurolliga femenina d'on en queden fora l'Ekaterinburg i el Dynamo Kursk, que s'havien d'enfrontar entre si en una de les eliminatòries de quarts de final. L'Spar Girona, cinquè a la lligueta i que ha caigut a l'Eurocup, està a l'expectativa de la decisió que pugui prendre entre demà i dijous la FIBA sobre quina fórmula fa servir per resoldre la situació i si té alguna opció de ser repescat.

Demà es juguen les tres eliminatòries que falten perquè quedin definits tots els possibles rivals de l'Uni de l'Eurocup. El Prometey també ha quedat exclòs de la competició. També demà al vespre (19:00), les d'Alfred Julbe rebran l'Araski a Fontajau en un partit ajornat fa unes setmanes per un brot de Covid.