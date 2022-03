Iñaki Urdangarin torna a entrenar en el Barça. Segons ha explicat Enric Masip, excompany al 'dream team', Urdangarin havia demanat fer unes pràctiques no remunerades com a entrenador en el club, que segons l'actual assessor de Joan Laporta ja està portant a terme. L'exduc de Palma va jugar 14 temporades al Barça d'handbol i va guanyar 53 títols. Es dona la circumstància que el seu fill Pablo va debutar aquesta temporada amb el primer equip barcelonista. «Són pràctiques, no està treballant al Barça», ha detallat Masip en el programa 'La sotana', per aclarir que el club no li paga res. «Ha fet com un 'coaching' d'entrenador i ha de fer unes pràctiques per a un curs d'un mes», ha detallat.

Masip s'ha mostrat en contra de la retirada de la samarreta d'Iñaki Urdangarin del Palau després del seu pas per la presó pel cas Nóos, de la mateixa manera que s'ha posicionat en contra de treure el nom de Núñez al museu per la seva condemna pel mateix motiu. «No cal anar a rebentar la gent», ha assegurat, reivindicant el dret a la reinserció. La tornada d'Urdangarin a Barcelona es produeix un mes després que s'anunciés la «interrupció matrimonial» dels exducs de Palma després de la publicació d'unes fotos de l'exjugador amb una altra dona.