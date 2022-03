Coincidint amb el reflotament del Barça amb Xavi, Ronald Koeman ha fet unes declaracions explosives al seu país natal. Al diari neerlandès 'Algemeen Dagblad' assegura que la seva sortida del Camp Nou va ser el seu «moment més difícil com a entrenador». Lamenta que no li donessin el mateix temps que a Xavi, i sembra dubtes sobre l'actitud de Joan Laporta amb Xavi i Messi.

XAVI

«No em van donar el temps que li han donat a Xavi. Encara em resulta dolorós. Estava treballant amb molts lesionats. Ara Pedri torna a estar en forma, i Ousmane Dembélé... Tot es pot veure», sentencia. «Tot entrenador necessita temps i paciència per part de la directiva», afegeix, i assenyala que li hagués agradat poder comptar amb reforços com Aubameyang, Ferran Torres, Adama i Alves.

MESSI

Koeman també es va ficar en la sortida de pesos pesants com Messi. «Va ser davant la insistència de la direcció del club que vaig accedir a la sortida d'alguns jugadors per posar les finances en ordre. Però després, quan veus que porten algú per 55 milions d'euros poc després de deixar anar Lionel Messi... Llavors et preguntes si no estava passant alguna cosa més. ¿Per què se'n va haver d'anar Messi?», apunta, alimentant sospites sobre la marxa del símbol barcelonista.

LAPORTA

«Jo no era l'entrenador de Laporta», lamenta l'últim tècnic de Josep Maria Bartomeu. «Aquesta sensació la vaig tenir des del primer moment, després de les eleccions no hi va haver clic. Faltava aquest suport necessari des de dalt». Laporta l'havia intentat fitxar en la seva primera etapa al club, però, segons Koeman, de seguida va notar que res no era com el 2003. «Tenia moltes ganes de triomfar com a entrenador al Barcelona, de fer tot el que pogués, però em vaig adonar que Laporta volia desfer-se de mi perquè no estava designat per ell». I afegeix, disparant amb bala, que el president tampoc veia gaire clar apostar per la bandera electoral de Víctor Font. «Laporta em va dir mil vegades que Xavi no seria el seu entrenador, perquè li faltava experiència».