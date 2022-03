Després que a la tardor passada se celebrés la 69a edició, el Ral·li Motul Costa Brava recupera el calendari habitual i la setmana que ve donarà el tret de sortida amb Girona i Fornells de la Selva com a centres neuràlgics. Serà l’inici de la temporada dels campionats d’Europa, d’Espanya i de Catalunya de ral·lis històrics. Entre els 181 equips inscrits, repartits entre les categories de Velocitat, Regularitat i Legend, s’hi troben grans noms de l’automobilisme i una destacada presència femenina. Entre els participants destaquen Salvador Servià, Xavi Lorza, Marco Verdelli o Jean François Berenguer, entre altres. Precisament per fomentar i reconèixer la participació femenina en l’automobilisme clàssic, RallyClassics ha engegat el programa MotorDona. La iniciativa pretén impulsar la participació de dones al motor, no només pel que fa a pilots i copilots, sinó també en el personal d’organització.

L’inici de la cursa serà el dijous 17 de març a Girona. A la capital s’hi faran les verificacions i la cerimònia de sortida (18:30) del ral·li, que tindrà lloc a a l’aparcament tancat de la rotonda del pont de Pedret. A més, es mantindrà al mateix punt que en l’anterior edició el parc d’assistència, que s’ubicarà al polígon de Fornells. Com a novetat, Fornells acollirà la Zona Motul, on els dies 18 i 19 hi haurà hi haurà un circuit de cotxes de pedals SEAT, simuladors de conducció, concerts i jocs infantils. Pel que fa al recorregut, el Rally comptarà amb 12 trams, 6 de diferents, repartits en un total de 155 km cronometrats. El dia 18 es realitzaran els trams dels Àngels, Santa Pellaia i la Ganga, mentre que el dissabte 19 es disputaran els trams d’Osor, Collsaplana i Cladells. La prova acabarà l’endemà, dia 20 a Pedret.