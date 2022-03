Són 38 punts els que separen l’Empuriabrava Castelló, quart classificat, del cuer Camprodon. Després de 22 jornades, el primer en sumava 47 tot sospirant amb un ascens que, ara per ara, no arribarà; el segon se n’apuntava només 9, camí d’un descens que podia semblar difícil d’evitar. Però el que són les coses. A mitjan març, les condicions d’un i altre equip s’igualen de nou. La Segona Catalana necessita reorganitzar-se després de quedar del tot desmuntada per la pandèmia. A l’any sense descensos el va seguir un campionat anecdòtic, el del curs passat, amb un format totalment diferent. Tampoc l’actual és el de sempre, però s’hi vol tornar i per fer-ho, la Federació Catalana de Futbol ha dibuixat un full de ruta que no ha deixat indiferent a ningú. La setmana vinent donarà el tret de sortida la segona fase de la competició, amb uns pocs escollits lluitant per pujar i tota la resta, sense excepció, mirant de no equivocar-se per intentar salvar-se.

Dividits en 11 grups, comptant també les divisions d’aquests mateixos, el munt de conjunts que conformen l’actual Segona Catalana han anat acumulant partits i punts des de mitjan setembre fins el passat cap de setmana. Arribats aquest punt, s’acabava la primera fase. Moment per fer el tall. Així doncs, dels dos subgrups gironins, els tres primers de cadascun d’ells han quedat enquadrats en un únic grup. En total en són sis: Can Gibert, Porqueres, Bosc de Tosca, Tossa, Blanes i Ca la Guidó. Comença una nova lliga. Tots ells, amb zero punts. I a partir del 26 i 27 de març, s’iniciaran un seguit de deu jornades. Un tots contra tots, a dues voltes. Els dos més ben classificats un cop acabats aquests partits, pujaran directament a Primera Catalana. I els descensos? És una mica més embolicat. Del quart fins a l’últim s’han de jugar la permanència. Sense excepció. Tots ells també a zero punts. Un total de 18 conjunts repartits en quatre grups. En dos hi ha només quatre equips, pel que baixarà l’últim passades les jornades pertinents. En els grups amb cinc conjunts, els que perden la categoria són els dos darrers classificats. Aquí, però, el perill és veure quants equips gironins de Primera Catalana acabaran baixant. Els que ho facin, n’arrossegaran de Segona Catalana cap al pou, pel que hi podria haver sorpreses desagradables. Amb el femení passa el mateix La Preferent femenina viurà un desenllaç idèntic. Els sis millors equips han quedat agrupats per decidir quin d’ells ascendirà a Primera Nacional. Aquí hi apareix el Porqueres com a únic representant de la demarcació. S’enfrontarà, a dues voltes, amb el Fundació UEC, Igualada, Sant Cugat, Palautordera i La Roca. Igualment, tret de sortida amb cap punt al comptador i dues voltes, en un tots contra tots que només coronarà a un d’aquests conjunts. I el descens? Aquí, torn per a quatre grups de quatre equips cadascun d’ells. Sis jornades i l’últim de cada grup serà el que perdrà la categoria. El Pontenc competirà amb l’AEM B, el Verdú-Vall del Corb i el Martinenc. De la seva banda, el Girona es veurà les cares amb el Manu Lanzarote, L‘Hospitalet i Sabadell.