Demà comença la 70a edició del Ral·li Costa Brava. Una prova històrica i una cita ineludible per a molts pilots des de fa anys i un dels que no se’l perdrà és Salvador Servià. L’històric pilot gironí, de 77 anys, participarà a la categoria de Legends per estrenar l’últim projecte de Seat Históricos, un 124-2000 de Grup 2. «Benvingut sigui per potenciar, el ral·li, Girona i el món del motor», assegura el pilot de Pals que no disputa la prova des del 1994.

El titular impacta. «Salvador Servià tornarà a córrer el Costa Brava 28 anys després». Despenja el volant?

(Riu). No... Ha estat tot arran d’una invitació de l’organització i de Seat. És una oportunitat molt bonica de ser-hi i celebrar els 70 anys del de la prova. A més a més, si és per impulsar el Ral·li Costa Brava i la seva història, Girona i el món del motor, jo ho faig encantat. Amb el carnet d’identitat fora d’hores però amb tota la il·lusió del món de poder participar a casa meva.

Recorda el seu darrer Ral·li Costa Brava?

Uf! Va ser l’any 1994 amb un Nissan Sunny. Llavors era el Ral·li Catalunya-Costa Brava i era puntuable pel Mundial de 2 litres.

Ja té el seu Seat 124 a punt?

Tot just vaig anar-hi fa poc per posar bé el seient. Ara ens posarem les piles. Jo participo a la categoria Legends. A veure com va... No són els cotxes d’avui dia pel que fa a fiabilitat i seguretat. Abans en aquell temps, els ferros eren dolents i s’espatllaven. No es tracta pas de competir, sinó de participar i fer un cop de mà. Només demano que vagi bé i que no s’aturi. (Riu).

També recupera per a l’ocasió, Xavi Lorza, el que va ser el seu pilot en aquella seva última participació al Ral·li.

Sí. Per mi, és molt important i significant que hi sigui. En Xavi va ser el meu copilot l’any 1994 en el meu darrer ral·li d’asfalt. Llavors, un any després, va tenir un accident molt greu i es va cremar moltíssim. Va tenir una recuperació llarguíssima, amb ben ple d’operacions, però se n’ha sortit. Li vaig proposar de ser el meu copilot i li va encantar la idea. Realment serà molt especial i gratificant.

Sigui’m sincer, fa algun revolt encara de tant en tant d’amagatotis?

I ara! Tinc 77 anys...De ral·lis d‘asfalt no en faig cap des del 1994 i l’últim Dakar el vaig fer fa onze anys ja... De Costa Braves sí que n’he fet molts durant la meva carrera. El primer deuria ser cap al 1968 més o menys i en dec haver disputat una dotzena ben bona.

L’any 1987 va ser campió del Costa Brava. Recorda especialment aquella edició?

Sí. Oh, i tant! Va ser l’únic títol aquí al Costa Brava. La veritat és que vaig guanyar una mica de xurra. Vaig participar amb un Golf mig atrotinat que fèiem servir per entrenar. Tothom, nosaltres també va venir amb l’equip, la seva gent, recanvis, pneumàtics... A l’hora de la competició va fer una nevada impressionant. El nostre cotxe va resistir i vam guanyar. Va ser una jugada inesperada total. En tinc un gran record, la veritat.

Què li sembla l’actual model de ral·li?

Fantàstic! Sense cap mena de dubte és excel·lent. Els trams que té són els històrics de tota la vida. Els tres de les Gavarres i els dos de les Guilleries. N’estic encantat de poder-los fer. El ral·li ara és amb aquesta nova fórmula d’històrics però compta amb rècord de participació i això és important i fabulós.

Té ganes de retrobar-se antics companys i de començar a competir?

És clar! No sé si seré el més avi dels que serem per aquí però per mi ja és una alegria ser-hi. Podria ser que fos el més veterà de tots...