L’objectiu final és una mica més a prop. Dos partits separen Paula Badosa de revalidar el títol del Masters 1000 d’Indian Wells que l’any passat va guanyar a l’octubre. La tennista begurenca s’ha classificat per a les semifinals després d’imposar-se a la russa Veronika Kudermertova per 6-3 i 6-2.

Badosa va agafar el timó ben aviat, fent el primer ‘break’ a la primera oportunitat (3-1) per prendre un avantatge que li permetria apuntar-se el primer set en tot just 38 minuts. A la segona mànega Badosa va tornar a trencar el servei de la russa de sortida (1-0), que va haver de ser tractada de problemes físics en el descans. No li va donar opció. En 1 hora i 23 minuts va certificar el seu triomf en el primer ‘match ball’ que va disposar.

La tennista, molt sòlida en el fons, encertada amb la seva dreta amb què dominava i segura amb el seu servei (5 ‘aces’ i 75% de primers serveis) va dominar Kudermertova, una rival que li preocupava de sortida perquè la russa l’havia guanyat en les tres anteriors ocasions en què s’havien enfrontat, la primera precisament a Indian Wells el 2019 i l’any passat a Charleston i Abu Dhabi.

«Mai l’havia guanyat. Una mica de màgia té aquesta pista», admetia feliç Badosa després de la seva còmoda victòria.

10 victòries seguides

Badosa, setena mundial, va posar fi a la seva mala ratxa davant la russa (24 mundial) en el millor escenari per sumar la seva desena victòria consecutiva en el torneig i on, si revalidés el títol, igualaria el rècord de Martina Navratilova (campiona el 1990 i 1991), a més de saltar fins a la segona plaça mundial, quan només fa cinc mesos arribava al torneig californià al lloc 69 mundial.

Badosa s’enfrontarà en semifinals a la grega Maria Sakkari (6 mundial) que en el partit anterior es va imposar a la kazakh Elena Rybakina per 7-5 i 6-4. L’altra semifinal la jugarà la romanesa Simona Halep, que va derrotar per un doble 6-1 la croata Petra Martic, davant la polonesa Iga Swiatek, que també va derrotar amb facilitat la nord-americana Madison Keys per 6-0 i 6-1.