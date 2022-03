El Mundial de motociclisme fa la seva segona aturada del campionat i arriba el torn del Gran Premi d’Indonèsia, que des d’avui fins diumenge monopolitzarà el circuit de Mandalika, a l’illa de Lombok. Durant la prèvia, el rosinc Maverick Viñales va oferir el seu punt de vista sobre aquests primers compassos de la temporada, al mateix temps que va sortir al pas de les crítiques al voltant d’una suposada fragilitat mental, sobretot arran de la tensió de l’any passat amb Yamaha i el canvi a Aprilia. «És un tema recorrent, sobretot per part d’algunes persones que durant molt de temps m’estan pressionant amb això. Però la meva salut mental és fantàstica i no em podria imaginar una vida millor que la que tinc», va assegurar, tot afegint això sí que «el que no es pot pretendre és que un corredor sigui un robot, perquè és una persona amb sentiments. Tot el món tenim els nostres problemes a casa».