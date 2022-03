La primera convocatòria del 2022 del seleccionador espanyol Luis Enrique Martínez va deixar la sorpresa en les inesperades absències del capità Sergio Busquets i de David de Gea, i l’aposta per David Raya, porter del Brentford, en una llista per als amistosos contra Albània i Islàndia en la qual tornen Marcos Alonso, Èric Garcia, Marcos Llorente, Pedri, Ferran Torres i Yeremy Pino. El primer partit serà a l’RCD Stadium dissabte que ve contra Albània, en el retorn de la selecció a Catalunya 18 anys després. Al cap de tres dies la selecció jugarà a La Corunya contra Islàndia. Raúl de Tomás també hi serà.

Raya, porter de 26 anys que va passar pel planter del Cornellà abans de ser fitxat pel Blackburn Rovers, club des del qual va fer el salt al Brentford, és l’únic citat per Luis Enrique que s’estrena en una convocatòria. Respecte a l'última convocatòria, al novembre per als últims partits de classificació al Mundial, en surten també Íñigo Martínez, Mikel Merino, Rodrigo Moreno, Fornals i Brahim Díaz.