Desenes d'aficionats de l'Uni Girona han sacrificat una tarda plujosa de diumenge per anar a l'estació de trens a rebre l'equip de la seva tornada de Salamanca, on l'equip va quedar eliminat de l'Eurolliga. Amb cartells i càntics com el de "ole ole ola ola ser de l'Uni és el millor que hi ha", una part dels habituals que van a Fontajau cada partit han pogut saludar, donar ànims i desitjar molta sort per la Copa de la Reina a les jugadores. Per la seva part, tant elles com el cos tècnic, s'han parat per donar-li les gràcies i intercanviar algunes paraules. Ara les gironines posaran rumb a València per disputar els quarts de final de la Copa de la Reina contra el Movistar Estudiantes.